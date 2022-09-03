Avrupa devi Barcelona'nın Teknik Direktörü Xavi, Beşiktaş 'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından takıma geri dönen ve geleceği merak edilen Miralem Pjanic hakkında açıklamalarda bulundu.

Sevilla ile oynayacakları maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Xavi, tecrübeli futbolcuya güvendiğini belirterek, "Tıpkı üç hafta önce söylediğim gibi, bize yardım edebileceğini düşünüyorum. O iyi bir profesyonel, iyi antrenman yapıyor. Kişiliğini seviyorum. Ama Busquets, Frenkie, Kessié ile rekabet edecek. Bu herkes için zor olacak ama ona güveniyorum." dedi.

Antrenmanlarda ön plana çıktı

Beşiktaş'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen ve ilk olarak kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcu, sezon öncesi göstermiş olduğu performanslar ile teknik direktör Xavi'yi etkilemiş ve planları değiştirmişti. Ancak Pjanic, Barcelona ile yeni sezonda henüz resmi bir maçta forma şansı bulamadı.

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş forması ile tamamlayan Miralem Pjanic, 26 maçta görev yaparken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi.



