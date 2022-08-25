Transfer döneminde flaş hamleler gerçekleştiren Barcelona,'nın Teknik Direktörü Xavi, Manchester City'nin yıldızı Bernardo Silva ile ilgilendikleri iddiaları hakkında açıklamalarda bulundu.

ALS hastası çocuklar yararına düzenlenen hazırlık maçının ardından konuşan Xavi, Bernardo Silva hakkında kendisine yöneltilen soruya, "Bernardo Silva'yı kim sevmez ki? Ama aynı zamanda De Bruyne, Haaland'ı da… Harika bir takımları var. Silva için yeni bir haber yok. Guardiola ve Manchester City için önemli bir oyuncu. Ama evet, onu bir futbolcu olarak seçok beğeniyorum. Sahada her şeyi anlıyor ve karar verme konusunda inanılmaz bir yeteneği var. Pep için çok önemli bir oyuncu ve sahada fark yaratıyor." sözleri ile cevap verdi.

Barcelona peşinde

Avrupa'da çeşitli kaynaklarda yer alan haberlere göre Barcelona, bir süredir Portekizli yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunuyor.

Guardiola takımda kalmasını istiyor

İngiliz ekibinin teknik direktörü Pep Guariola, geçtiğimiz günlerde başarılı futbolcunun takımda kalmasını istediğini şu sözlerle dile getirdi: "Bernardo'nun kesinlikle Manchester City'de kalmasını istiyorum. O özel biri. Ne olacağını bilmiyorum ama onu ne kadar sevdiğimizi ve takımda görmek istediğimizi biliyor. Ama ne olacağını bilmiyorum"

Bernardo Silva'dan açıklama

Bernardo Silva da geçtiğimiz haftalarda iddialara yönelik şu açıklamaları yapmıştı: "Her zaman burada mutlu olduğumu söyledim ama ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Dürüst olmak gerekirse bekleyip göreceğiz. Kulüple olan ilişkim son derece dürüst. Onlara karşı açık oldum ve ne istediğimi biliyorlar."

2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bernardo Silva geçen sezon 50 maça çıktı ve 13 gol, 7 asistlik performansıyla dikkatleri üzerine çekti.



