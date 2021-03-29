Fenerbahçe yeni sezona Emre Belözoğlu ile devam etmezse, teknik direktör adayları listesinin ilk sırasında Joachim Löw var. EURO 2022 sonrası Almanya Milli Takımı’ndaki görevinden ayrılacak olan başarılı çalıştırıcı için İspanya ve Barcelona’nın efsane isimleri arasında yer alan Xavi’den övgü dolu sözler geldi.

‘Bizim alıştığımız tarzda’

Şu anda Katar takımlarından Al-Sadd’ın başında bulunan Xavi, Suddetsche Zeitung’a konuştu. 41 yaşındaki çalıştırıcı, Löw’ün futbola bakış açısının İspanyol futboluna uygun olduğunu söyledi. Xavi, “Löw’ün çalıştırdığı Almanya’yı izlerken, İspanya ve Barcelona’da öğrendiğim şeyleri hatırlıyorum. Onun takımları, bizim alışkın olduğumuz tarzda” ifadelerini kullandı.

2006’dan beri Almanya’da

Başarılı teknik adam, meslektaşı için, “Löw, Bacrelona’nın başına geçerse, oyuna bakış açısı ve kişiliğinden ötürü çok başarılı bir dönem geçireceğine inanıyorum” yorumunu yaptı. Alman teknik adam, 2003-2004 sezonunda Austria Wien’i çalıştırdıktan sonra Panzerler’de Jürgen Klinmsann’ın yardımcısı olarak görev almaya başlamıştı. Löw, 2006’dan beri ise Almanya Milli Takımı’nın teknik patronluğunu yapıyor. 61 yaşındaki teknik adam, 2014 Dünya Kupası’nı kazanarak tarihe geçti.



