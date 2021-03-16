Barcelona'da yeniden başkan seçilen Joan Laporta, Lionel Messi'nin yanı sıra taraftarlar ve kulübün eski oyuncuları için de popülerliğini korumaya devam ediyor. Sezon sonunda Ronald Koeman'ın yerine takımın başına geçebileceği belirtilen Barcelona'nın efsane oyuncularından Xavi Hernandez için de durum aynı şekilde.

Şu anda Katar ekibi Al-Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi Herhandez, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulunurken Laporta hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Barcelona'nın Laporta'nın başkanlığında yeniden çıkışa geçeceğini belirten Xavi, "O iyi bir arkadaş. Onu iyi tanıyorum. Barcelona için elinden geleni yapacak. Barça'da oynarken çalıştığım en iyi başkandı. Onun için her şeyin en iyisini diliyorum. İletişim halindeyiz. Sonuçlar ve ekonomi anlamında güçlü Barcelona geri dönecek" dedi.