Xavi yenilgi sonrası çılgına döndü!

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Inter, sahasında Barcelona'yı Hakan Çalhanoğlu'nun attığı golle 1-0 mağlup etti.

Bu galibiyetle Inter 9 puanlı Bayern Münih'in ardından 6 puanla ikinci sıraya yerleşti, Barcelona ise 3 puanla 3. sırada kaldı.

Hakeme büyük öfke!

Barcelona Teknik Direktörü Xavi, maç sonrası hakeme tepki gösterirken gollerinin sayılmadığı Ansu Fati'nin eline çarpan top nedeniyle gollerinin iptal edilmesiyle ilgili, "Öz eleştiri elbette yapacağız, iyi oynamadık ama öfkeliyim. Ansu'nun eli topa çarptı mı bunu konuşalım. Buraya gelip konuşması gereken hakem. O, hiçbir şey söylemeden gidebiliyor" dedi.

Penaltılarının verilmediğini söyleyen Xavi, "Bir hentbol oynandığına inanıyorum. Hakemler futbolda önemli rol oynar ve bu nedenle verdikleri kararı açıklamak zorundadırlar. Ben sordum, bana bir şey açıklamak istemediler" ifadelerini kullandı.

Xavi, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 3 deplasman maçının tamamını kaybeden ilk Barcelona teknik direktörü oldu.

2016'dan beri ilk kez!

Hakan Çalhanoğlu, Barcelona ağlarına gönderdiği füzeyle birlikte Eylül 2016’daki CSKA Moskova maçından bu yana Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü yine ceza sahası dışından Barcelona filelerine gönderdi.

Hakan Çalhanoğlu, Inter - Barcelona maçının adamı seçildi.

Galibiyet golünü getiren Hakan Çalhanoğlu, maç sonu "Kazanmak bizim için çok önemliydi. Taraftarımız bize büyük destek verdi, onlara bir karşılık vermeliydik. Böyle devam etmek istiyoruz. 2016'dan beri Şampiyonlar Ligi'nde gol atmamıştım. Benim için çok önemli bir gol oldu. Çok çalıştım ve golümü attığım için çok mutluyum. Sakin kalmalı ve maç maç düşünerek devam etmeliyiz" açıklamasında bulundu.



