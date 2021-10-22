Xavi teknik adamlık kariyerinde 7. kupasını kazandı

1998-2015 yılları arasındaki Barcelona performansıyla herkesi kendine hayran bırakan ve dünyanın en iyi orta sahaları arasına giren Xavi Hernandez kariyerinin son 3 senesini Katar'da geçirmişti. Al-Sadd'da forma giyen ve burada da 2 kupa kazanarak futbol kariyerini toplamda 1'i Dünya Kupası, 4'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 kupayla tamamlayan İspanyol oyuncu futbolu bırakmasının ardından Al-Sadd'ın başına geçti.

Teknik direktörlük kariyeri de oldukça merak edilen Xavi bu akşam 7. zaferini yaşadı. Katar Emir Kupası'nda penaltılarda Al Rayyan'ı deviren İspanyol futbol adamı Al-Saad'ın başında tam 7. kupasını kaldırdı.

Bilindiği üzere Xavi'nin ismi sık sık Barcelona teknik direktörlüğü için de anılıyor.