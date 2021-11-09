Xavi: Dembele dünyanın en iyisi olabilir

Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Ousmane Dembele'nin takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Marca'da yer alan açıklamalara göre Xavi futbolcusuna olan inancını berlirterek, "Dembele'nin Barcelona'da devam etmesi gerektiği benim için çok açık. Kendi pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncusu olabilir ve bunu başarmasına yardım etmeliyiz. Barcelona'da bir fark yaratabileceğinden hiç şüphem yok." ifadelerinde bulundu.

İddialara göre Barcelona ile sözleşme yenileme konusunda henüz anlaşmaya varamayan Fransız futbolcu ile Manchester United ve Juventus yakından ilgileniyor.







