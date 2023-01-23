Xavi, Dani Alves sözleri için özür diledi

Barcelona'nın teknik patronu Xavi, eski takım arkadaşının yargılandığı soruşturmayla şok oldu.

Neler yaşandı?

Cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona kentinde gözaltına alınan Dani Alves hakkında geçici tutuklama kararı verildi.

Alves, çıkarıldığı mahkemenin hakimi tarafından, savcılığın talep ettiği şekilde kefaletsiz, geçici tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

Bir eğlence kulübünde yaşanan olaydan sonra 23 yaşındaki bir kadının 2 Ocak'ta Alves hakkında cinsel saldırı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Xavi ne söyledi?

Xavi, tutuklanan Dani Alves için üzgün olduğunu söylemesinin ardından mağdur kadını görmezden geldiği için özür diledi. Katalan çalıştırıcı ayrıca cinselliğe dayalı her türlü şiddetin kınanması gerektiğini belirtti.

"Dün söylediğim bir şeye açıklık getirmek istiyorum. Demek istediğim sanırım yanlış anlaşıldı. Oldukça ürkütücü ve önemli bir konu. Mağdurları dışarıda bıraktım ve tüm bu eylemlerin kınanması gerektiğini düşünüyorum. İster Dani ister başkası yapsın. Cinselliğe dayalı her türlü şiddet veya tecavüz eyleminin kınanması gerekiyor. Cinsiyete dayalı şiddet eylemlerinin ve bu tür mağdurlarından özür dilerim."

Xavi'nin konu hakkında paylaştığı "Şaşırdım ve tamamen şok oldum. Bu bir adalet meselesi. Hakim en doğru kararı verecektir. Dani için çok üzgünüm." şeklindeki ifadeleri mağduru görmezden geldiği yönünde yorumlandı.

Barcelona'da iki dönem geçiren ve Meksika ekibi Pumas'ta sözleşmesinin feshedildikten sonra kulüpsüz kalan 39 yaşındaki Alves, kendisine yöneltilen tüm iddiaları reddediyor.

(NTV Spor)