Xavi - Barcelona flörtünde anlaşma çok yakın... Barcelona'nın efsane orta sahası Xavi, Koeman sonrası teknik direktörlük görevi için tek aday konumunda. İki kulübün anlaşmasını bekleyen Xavi, eve dönmek için sabırsızlandığını da vurgulamıştı. Al Sadd cephesi, Katalan teknik adamın sezonun bu döneminde ayrılmasına izin veremeyeceklerini açıklasa da, sosyal medyada yapılan 2 paylaşım işin rengini değiştirdi.

Al Sadd forması giyen Baghdad Bounedjah ve Rodrigo Tabata (40), Xavi'ye instagram'dan veda etti. Bu paylaşımlar, Xavi'nin Barcelona'nın başına geçtiği yönünde yorumlandı.

1980 doğumlu Rodrigo Tabata, Gaziantepspor'daki başarılı performansı sonrası 8 milyon Euro bonservis bedeliyle Beşiktaş 'a transfer olmuştu. 10 numara pozisyonunda oynayan Tabata, Siyah-Beyazlı ekipte hayal kırıklığı yaratmıştı. Brezilyalı futbolcu, uzun yıllardır Katar'da forma giyiyor.