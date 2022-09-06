Beşiktaş 'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen Miralem Pjanic, Katalan ekibine veda etmeye hazırlanıyor.

L'Équipe'te yer alan habere göre Şampiyonlar Ligi'nde Viktoria Plzen ile oyanayacakları maç öncesinde konuşan Barcelona Teknik Direktörü Xavi, Miralem Pjanic'in takımdan ayrılacağını şu sözlerle doğruladı: "Daha fazla dakika ve fırsat elde etmek için kulüpten ayrılmayı tercih etti. Onu seviyorum ancak kendisine daha fazla oynama süresi veren bir anlaşma yaptı ve daha fazla dakikaya sahip olmanın onu daha mutlu ettiğini tamamen anlıyorum."

Yeni adresi Sharjah

Birleşik Arap Emirlikleri'nden Sharjah FC ile anlaşmaya varan Pjanic'in transferinin kısa süre içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

Antrenmanlarda ön plana çıktı

Beşiktaş'taki kiralık döneminin sona ermesinin ardından Barcelona'ya geri dönen ve ilk olarak kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcu, sezon öncesi göstermiş olduğu performanslar ile teknik direktör Xavi'yi etkilemiş ve planları değiştirmişti. Ancak Pjanic, Barcelona ile yeni sezonda henüz resmi bir maçta forma şansı bulamamasının ardından ayrılma kararı aldı.

60 milyon Euro bonservis

2020 yılında 60 milyon Euro bonservis bedeli ile Barcelona'ya transfer olan Pjanic, geçtiğimiz sezonu Beşiktaş forması ile tamamlamış ve 26 maçta 4 kez de asist yapma başarısı göstermişti.

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