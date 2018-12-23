XANTERES’in yeni takımı belli oldu

BIG takımının sosyal medya hesaplarından duyurulan transferin ardından ünlü esporcunun yeni takımı da kesinleşmiş oldu. Adı birçok yabancı takımla anılan XANTARES, Alman devi BIG ile anlaştı. Bir başka Türk oyuncu Fatih “gob b” Dayık’ın da yer aldığı BIG ekibi önemli transfer haberini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

“Anlaşma tamam. BIG’e hoş geldin! Daha fazlası için takip edin. İyi geceler.”

Oyuncunun adı birçok takımla anıldı. FaZe ve mousesports da bu takımlar arasında yer aldı. Ancak herkesin beklediğinin aksine XANTARES, Almanya’nın önemli ekiplerinden BIG ile anlaştı. Bir süredir katıldığı turnuvalarda iyi performanslar sergileyen ekip, CS: GO’nun iddialı takımları arasında yer almak istiyor. Takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre de daha fazla transfer haberi gelebilir. (Playerbros)