XANTARES: “En iyi beş takımdan ikisini reddettim”

Oyunu bırakmadan önce bir uluslararası bir takımda kesinlikle oynayacağını söyleyen oyuncu, “top 5 takımdan ikisini reddettim” diyerek kendisine gelen tekliflerden üstü kapalı olarak bahsetti. Ayrıca ex-Space Soldiers kadrosuyla iyi yerlere geleceklerini söyleyen oyuncu, “Biz bayağı uçacağız, bayağı yükselecek benim şu anki takımım” yorumunu yaptı.

Bir dönem ex-Space Soldiers kadrosu için SK Gaming’e dahil olma iddiaları dolaşsa da XANTARES’in bireysel olarak başka bir takıma dahil olma ihtimali de konuşuluyordu. Dil konusunda sorun yaşayacağı iddiaları dolaşan yıldız oyuncunun aynı kadroyla yola devam etmesi bekleniyor. Şu açıklamalarıyla aynı kadroyla devam edeceklerini bir kez daha doğrulayan XANTARES, gelecek için de epey iddiali görünüyor. (Playerbros)