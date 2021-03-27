Xabi Alonso, Real Sociedad'da kaldı
Adı teknik direktörlük görevi için Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ile anılan İspanyol efsane Xabi Alonso, ülkesinde kaldı. Alonso, 2019 yılından beri görevde olduğu Real Sociedad B ekibiyle sözleşmesini 1 yıl daha uzattı.
İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Xabi Alonso, antrenörlük kariyerine İspanya'da devam etme kararı aldı.
Alonso'nun adı Alman ekiplerinden Borussia Mönchengladbach ile anılıyordu. Ancak Real Sociedad B takımının teknik direktörlüğünü yürüten 39 yaşındaki çalıştırıcı kulübünde kaldı.
Real Sociedad, Xabi Alonso'nun sezon sonunda bitecek sözleşmesini bir yıl daha uzattı.
2 yıldır takımın başında
Alonso 2019 yılında, altyapısında yetiştiği Real Sociedad'a B takımının teknik direktörü olarak geri dönmüştü.