Almanların dünyaca ünlü basın organı Bild'in haberine göre; Bundesliga ekibi Borussia Mönchengladbach'ta teknik direktör Marco Rose'un yerine Xabi Alonso, geçecek.

Futbol kariyerini 2017 yılında Bayern Münih ile noktalayan Xabi Alonso, 2018 yılında Real Madrid'de altyapı antrenörü olarak teknik adamlık kariyerine başladı. 2019 yılından beri Real Sociedad B takımının başında bulunan İspanyol futbol adamı, transfer gerçekleşirse teknik direktörlük kariyerinde ilk kez A takım seviyesinde birr kulüp çalıştıracak.

İspanya ile zirveye çıktı

Kariyerinde Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dünya devlerinin formasını giyen ve birçok başarıya imza atan Alonso, İspanya'nın şampiyonlukla tamamladığı 2008 ve 2012 Avrupa Şampiyonası ile 2010 Dünya Kupası kadrolarında yer almıştı.