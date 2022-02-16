İspanyol futbolunun efsane isimlerinden Xabi Alonso, Şampiyonlar Ligi tarihinin en unutulmaz finallerinden biri olan Liverpool-Milan mücadelesini anlattı.

2005 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede sahada Liverpool forması ile yer alan ve maçı uzatmalara götüren golü kaydeden Xabi Alonso, tarihi zaferdeki yaşadıklarını hakkında açıklamalarda bulundu.

"İstanbul'da bu kadar harika taraftarın önünde..."

İlk yarısını Milan'a karşı 3-0 geride kapatan ancak büyük bir geri dönüşe imza atarak maçı uzatmalara götüren ve penaltılar sonucu kupaya uzanan Liverpool'un zaferinin önemli parçalarından biri olan İspanyol isim devre arasında yaşananları, "Zihniyetimiz kesinlikle devre arasında değişti. Çünkü tazelenmemiz gerekiyordu, İstanbul'da bu kadar harika taraftarın önünde UEFA Şampiyonlar Ligi Finalini oynamadığımızı ve bu güzel şansı boşa harcamamayı düşünmemiz gerekiyordu. Taraftarları hayal kırıklığına uğratamazdık. Bu yüzden devre arasında bir şey oldu. Rafa Benitez bazı değişiklikler yaptı, ancak o zaman en azından oyunda savaşmamız gerektiğini düşünmeye başladık. İlk yarı yeterince iyi değildi." sözleri ile dile getirdi.

"O gece inanılmaz bir mucizeydi"

Tarihi zaferi mucize olarak nitelendiren Alonso, "Futbol budur. Bazen mucizeler olur ve o gece inanılmaz bir mucizeydi. Pek çok futbol taraftarı için unutulmazdı ve Milan'ın en iyi takımına karşı harika bir geri dönüş yaptık. Şanslıyız ki kupayı aldık. O andan itibaren her şey tarihe geçti." dedi.







