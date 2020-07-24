X-Alps için geri sayım

Dünyanın en zorlu macera yarışı olarak değerlendirilen Red Bull X-Alps’in 10. yılı için start verildi. 20 Haziran 2021’de macera tutkunlarını Alp Dağları’nda buluşturacak etkinliğe katılmak isteyen sporcular için başvuru süreci başladı. Başvuruların 31 Ağustos’a kadar süreceği yarışa katılacak olan sporcular 3 haftalık sürede Alp Dağları’nın yaklaşık bin kilometrelik kısmını geride bırakmaya çalışacak. Şimdiye kadar sadece 36 sporcunun bitiş çizgisine varabildiği Red Bull X-Alps’e 2021 yılında katılmak isteyenler www.redbullxalps.com adresinden başvurularını yapabiliyor.