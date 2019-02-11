Yurt genelinden 2 binin üzerinde sporcunun ve Dünya Şampiyonlarının da katılımıyla Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde; Qinda, Sanda ve Taolu turnuvası Antalya’nın ev sahipliğinde düzenlendi.

Antalya Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona, Kayseri'den katılan sporculardan Hayriye Türksoy büyükler sanda 48 kg'da şampiyon olurken, aynı kategori erkeklerde mücadele eden Fatih Can Güncü 70 kg'da 2., 48 kg Mustafa Özbek 3., 56 kg'da Galip Erçelen üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Büyükler Qinda kategorisinde yarışan Kumsa Kayra Kutlu 48 kg'da 3. , 70 kg Fatıma Nur KURT 3., +90 kg Adem KARAKAŞ 3.olurken, gençler Qinda kategorisi 60 kgda Buket Kaya gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençler Sanda kategorisinde yarışan sporcumuz Mustafa ERDOĞAN 60 kg ikinci olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Antalya’da yapılan Şampiyonada 10 madalya kazanan ve Kayseri'yi başarıyla temsil eden sporcuları ve antrenörleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

İHA