Maymun Kral efsanelerini ve filmlerini her zaman duymuşuzdur. League of Legends tüm bu efsaneleri tek bir şampiyonda birleştirmiş. Wukong en iyi kombolardan birine sahip olmakla beraber kendi stilini yaratmış bir şampiyondur. Wukong şampiyonun S11 yeni sezonda yapılan değişikliklerini, rün ve yetenek dizilimleri hakkında makalemizden geniş çaplı bilgi edinebilirsiniz.

Maymun Kral Wukong

Güçlü, çevik ve zeki dendiği zaman akla ilk gelen isim, hiç şüphesiz ki Wukong'dur. Rakiplerini her defasında şaşırtmayı başararak kendine avantaj sağlayan şampiyon bir vastaya düzenbazıdır. Herkesi kolaylıkla kandırabilecek kadar zekidir.

Master Yi aslı şampiyon ile ilelebet sürecek bir dostluk kurmasının ardından Wukong, Wuju olarak bilinen kadim dövüş sanatının son öğrencisi olmuştur. Sihirli bir deyneğe sahip olan şampiyon Ionia'nın çöküşünü engellemek için mücadele etmektedir.

Maymun Kral Wukong Oynanış Biçimi

Tank ve savaşçı karakteri olan Wukong'un pasif skili Taş Deri'dir. Bu skill sayesinde zırh ve büyü direnci belirli bir menzil içerisindeki her bir rakip şampiyon için artar.

Klavyeden Q tuşu ile yönlendirilen yetenek Yıkıcı Vuruş, şampiyon bir sonraki saldırısı +125 saldırı menzil içinde gerçekleştirebilir. Böylece rakiplerine fiziksel hasar verir. Rakibin zırh değerini 3 saniyeliğine azaltır.

Klavyeden W tuşu ile yönlendirilen yetenek Yem, şampiyon 1,5 saniyeliğine görünmez olur. Ardında bıraktığı, kontrol edilemeyen yem sayesinde ise yakındaki rakiplere büyü hasarı verir. Yalnız yakındaki rakipler ya da Gerçek Görüş tarafından tespit edilebilir.

Klavyeden E tuşu ile yönlendirilen yetenek Bulut Saldırısı, şampiyon hedef şampiyona doğru fırlar. Rakibin yanındaki en fazla 2 rakibe daha saldırır. Saldırılan rakiplerin her birine fiziksel hasar veren yansımalar yaratır. Rakibe vurduktan sonra, 4 saniyeliğine saldırı hızı kazanır.

Son olarak klavyeden R tuşu ile yönlendirilen yetenek Burkaç, şampiyonun değneği ileri doğru uzar. Wukong’un dönüşüyle, saniye başına fiziksel hasar verir. Değneğin çarptığı rakipleri havaya savurur. Bu yeteneği gerçekleştirirken hareket hızı kazanır. Etki süresi boyunca ekstra olarak hareket hızı kazanır.

Wukong sopasını 4 saniye boyunca çevirirken, skill aktif halde hiçbir yeteneğini kullanamaz. Ayrıca normal saldırı yapamaz. Fakat bu yeteneği de dilediği zaman durdurabilmektedir.

Maymun Kral Wukong S11 Rün Dizilimi

Bir anime dizisi olan Sun Wukong'dan esinlenilmiş bir karakter, Wukong şampiyonu S11 yeni sezon rün rehberi;

İsabet

Yenilmez

Zafer

Efsane: Çeviklik

Son Direniş

İlham

Sihirli Pabuçlar

Peksimet Teslimatı ve ayrıca;

+ %9 Saldırı Hızı

+ 10 Değişken Kuvvet

+ 5 Zırh

Maymun Kral Wukong S11 Yetenek Skilleri

Zor bir şampiyon olmasına rağmen iyi bir kombo yapabilmeniz için klavyeden W yeteneği olan Yem, ardından klavyeden Q ile Yıkıcı Vuruş, kaçarken ise klavyeden E yeteneği olan Bulut Saldırısı kullanabilirsiniz. Bununla birlikte ultisini kullanarak da iyi bir oyun çıkarabilirsiniz.

Wukong şampiyonunun S11 yeni sezon yetenek dağılımı;

Yıkıcı Vuruş: 2- 4- 5- 7- 9

Yem: 3- 14- 15- 17- 18

Bulut Saldırısı: 1- 8- 10- 12- 13

Burgaç: 6- 11- 16

Maymun Kral Wukong S11 Counter Pickler

Wukong şampiyonunun zayıf olduğu şampiyonlar;

Darius

Dr. Mundo

Riven

Fiona

Illaoi

Maymun Kral Wukong Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: Şampiyon fare imlecinin yönlendirildiği alana doğru, kısa mesafe kat etmesini sağlar.

Üçlü Kuvvet

Çelik Kaplamalı Çizme

Ölümün Dansı

Kaniçen

Koruyucu Melek

Çivili Zırh

Maymun Kral Wukong Kostümleri

Wukong şampiyonunun tüm kostümler;

Klasik Kostüm

Volkanik Kostümü

General Kostümü

Yeşim Ejder Kostümü

Yeraltı Avcısı Kostümü

Işık Fırtınası Kostümü

Gök Mızrağı Kostümü



