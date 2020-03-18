Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsünün ilk olarak görüldüğü yer olan Çin’de hayat yavaş yavaş normale dönmeye başladı... İlk kez Aralık ayında Uzak Doğu ülkesinin Wuhan eyaletinde tespit edilen koronavirüsü, bir anda son olarak Türkiye de dahil olmak üzere yaklaşık 100’den fazla ülkeye yayıldı. Avrupa’da özellikle başta İtalya olmak üzere İspanya ve Fransa’da vakalar hızla insanlara bulaştı. Şu ana kadar yaklaşık 81 bin vakanın tespit edildiği, 3 bini aşkın kişinin öldüğü ve 70 bin’e yakın kişinin tedavi edildiği Çin’de 22 Şubat’ta başlamasına karar verilen Çin Süper Ligi, salgının sürmesi sebebiyle geçici olarak ertelenmişti.

İyileşme oranı yüzde 84

Hastalıkla büyük bir mücadele veren iyileşme oranlarını yüzde 84’e kadar çıkaran, Wuhan’da vaka sayısının günde 1’e düşüren ülkede, sıkıntıların aşılması sonrası futbolun 18 Nisan’da yeniden başlamasına karar verildi. Hatta daha önce herkesin hastalık sebebiyle büyük korku yaşadığı Çin’de Ulusal Sağlık Komisyonu, son olarak 21 yeni vakanın görüldüğünü ve bunların 20’sinin yurt dışından gelenler olduğunu açıkladı. Bunun üzerine yetkililerin, koronavirüs sebebiyle yurt dışına çıkılmaması uyarılarında bulunduğu gelen haberler arasında yer alıyor!

Hemen İspanya’yı terk ettiler

Çin’de ligler başlamadan önce yeni sezon hazırlıkları kapsamında İspanya’ya gelen virüsün çıktığı yer olan Wuhan bölgesinin takımı Wuhan Zall, salgının hızla yayılması sonrası bu ülkede kalmıştı. Yaklaşık 50 kişilik kafile, İspanya’da virüsün hızla yayılması ve Çin’de ise tam tersine durumun iyiye gitmesinin hemen ardından harekete geçip, ülkelerine önceki gün adeta kaçarcasına dönüş yapmıştı. Hatta takımın teknik direktörü Jose Gonzalez, “Çin’e girdikten sonra buradaki durumlardan dolayı karantinaya alınacağız. Ne kadar erken gidersek o kadar iyi” ifadelerini kullanmıştı.