Stranglethorn ormanlarının derinliklerindeki antik trol şehri Zul’Gurub'da kadim bir kötülük uyanıyor. Maceracıların en güçlü 19 arkadaşlarıyla güçlerini birleştirip bir zamanlar Gurubashi trol kabilesinin göz bebeği olan bu yeni baskın bölgesinin gizemlerini çözmesi gerekecek.

Ayrıca Kâbus Ejderhaları Azeroth'a geldi. Horde ve Alliance savaşçılarının Azeroth'un çeşitli yerlerindeki dört önemli geçit noktasında onları dize getirebilmek için olabildiğince fazla müttefik toplaması gerekecek.

Son olarak usta balıkçılar, Azeroth'un en iyi balıkçılarının havalı ödüller kazanabileceği haftalık Stranglehorn Balıkçılık Çılgınlığı'nda kendilerini kanıtlayabilecek.



