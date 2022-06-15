Forvet transferi için yoğun çalışmalarda bulunan Siyah- Beyazlılar, son olarak İngiliz ekibi Burnley’in Hollandalı golcüsü Wout We ghorst’a ağırlık vermişti. Konuyla ilgili olarak önceki gün Kulüpler Birliği Va kfı’nın düzenlediği toplantı sonrasında açıklamada bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Forvette birinci önceliğimiz Wout We ghorst. Weghorst’un Hollanda Milli Takım kampı devam ediyor. Kamp sonrası ailesi ile konuşacak; son kararını çarşamba günü (bugün) bize iletecek.

Weghorst transferi Sörloth’un önünde. Listemizin ilk sırasında We ghorst var” ifadelerini kullanmıştı. Yö netimin, 2.7 milyon Euro’luk maaş talebine olumlu yanıt verdiği deneyimli futbolcunun kesin kararını, ailesiyle yapacağı görüşme sonrasında bugün vermesi bekleniyor. Beşiktaş, oyuncunun kulübü Burnley’i de kiralık transfer konusunda daha önce ikna etmişti.

Hollanda Milli Takımı’yla etkili bir dönem geçiren Wout Weghorst, yeni sezonda Burnley’de forma giymek istemediğini kesin olarak açıklamıştı.

Alternatifler hazır!

Kara Kartal, Weghorst transferi üzerine yoğunlaşsa da listedeki diğer önemli aday Alexander Sörloth için de temaslarına devam ediyor. Yönetim, 10 milyon Euro’luk bonservis talebinde bulunan oyuncunun kulübü Real Sociedad’ı ikna edebilmek için büyük mesai harcıyor. Ek olarak Fransa Lig 1 ekibi Nice’ten Kasper Dolberg için de girişimlerini sürdüren Kara Kartal, her türlü senaryoya hazır şekilde alternatiflerini belirlemiş durumda...