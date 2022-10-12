Beşiktaş 'ın Burnley'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst, Siyah-Beyazlı formayla kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. İlk 6 karşılaşmasında 2 gol ve 4 asistlik performans ortaya koyan Hollandalı santrfor, 2-2 sona eren İstanbulspor karşılaşmasında da rakip fileleri 1 kez havalandırmış ancak Fenerbahçe ve Giresunspor müsabakalarını ise boş geçmişti.

1,97'lik forvet, derbide 2 kez gole yaklaşmış ve Giresun karşısında da penaltıdan yararlanamamıştı. Son 2 maçta gol atamayan Weghorst, pazar günü Vodafone Park'ta oynanacak Trabzonspor mücadelesinde rakip fileleri havalandırıp taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor.





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Weghorst'a özel terapi

Fenerbahçe derbisinde 2 önemli fırsattan yararlanamayan Wout Weghorst, bu maçın üzüntüsünü unutturmak için çıktığı Giresunspor karşılaşmasında yeni bir şok yaşamış ve penaltı atışından yararlanamamıştı. Karadeniz ekibini, Tayyip Talha Sanuç'un golüyle 1-0 deviren Beşiktaş'ta karşılaşmanın ardından teknik ekibin Weghorst’la yakından ilgilendiği bildirildi.



