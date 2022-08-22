Wout Weghorst: Tarif edilemez bir andı benim için

Süper Lig 'in 3. haftasında Beşiktaş , sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Siyah-Beyazlı ekip mücadeleden 4-1 galip ayrılırken, Beşiktaş forması ile ilk golünü kaydeden Wout Weghorst maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İlk golünü attığı için mutluluğunu dile getiren Weghorst, "Harikaydı, inanılmazdı, İlk golüm oldu. Rosier'in harika ortasında golü buldum. O an tarif edilemez bir andı benim için. Benim için özel bir hafta bebeğim dünyaya geldi, çocuğum oldu. Hayatım boyunca sürekli hatırlayacağım, unutmayacağım çok özel anlar diyebilirim." dedi.

"Bunun için gelmiştim Beşiktaş'a"

Beşiktaş taraftarı hakkında ise golcü futbolcu, "Taraftarın o hissini görmek benim için harikaydı. Bunun için gelmiştim Beşiktaş'a. Taraftarın bu coşkusu beni getirdi Beşiktaş'a. Çok benzersizdi, inanılmazdı." ifadelerinde bulundu.



