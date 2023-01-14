Süper Lig 'in 18. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında attığı golün ardından sevincini taraftarla paylaşan Weghorst el sallayarak 'Bye Bye' (Güle güle) demişti. Hollandalı yıldızın bu sevinci veda olarak yorumlanırken dakikalar sonra dış basında tecrübeli oyuncunun, İngiliz devi Manchester United'la anlaştığı iddia edilmişti.

Kasımpaşa maçının ardından takımla çalışmalara çıkmayacağı ve salı günü İngiltere'ye gideceği iddia edilen Weghorst için kulüp resmi açıklama yapmıştı.

'Haberler gerçek dışıdır'

Açıklamada, "Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz." denilmişti.

'City maçında oynamayacak'

Günlerce 30 yaşındaki forvet konusunda sıcak gelişmeler yaşanmış ve dün Weghorst, İngiltere'ye gitmişti. Manchester United menajeri Erik Ten Hag da transferi gündemde olan Wout Weghorst ile ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Erik Ten Hag, "Weghorst'u transfer etmeye çok yakınız ancak o, Manchester City karşısında forma giymeyecek" dedi.

Bugün beklenen oldu

Bugün de beklenen oldu. Siyah-Beyazlılar bir süredir takımdan ayrılacağı ve İngiliz devi Manchester United'a transfer olacağı konuşulan Wout Weghorst'tun sözleşmesini feshettiğini duyurdu.

Beşiktaş Futbol A.Ş., profesyonel futbolcu Wout Weghorst ve kulübü ile olan geçici transfer sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak sonlandırıldığını KAP’a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:

“Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.

Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile Şirketimize 2.825.000 Avro fesih bedeli ödenecektir.”





'En iyisi için söz verebilirim'

Gece geç saatlerde ise transfer resmileşti, Kırmızı Şeytanlar, Hollandalı yıldızın sezon sonuna kadar Burnley'den kiralandığını açıkladı. Weghorst'un da ilk sözleri, "Manchester United'ın, Erik ten Hag'la gösterdiği gelişimi gördüm. Burada olduğum sürece kulübün başarısı için elimden gelenin en iyisini sergileyeceğime söz verebilirim. Her şeyimi vereceğim, sabırsızlanıyorum" oldu.

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