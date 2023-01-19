Premier Lig'de Manchester United, Crystal Palace'ı konuk etti. Old Trafford'daki mücadelede Wout Weghorst yeni takımıyla ilk maçına çıktı.
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.Zorlu karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı. Manchester United'ın golünü 43'üncü dakikada Bruno Fernandes kaydetti. Crystal Palace'ta fileleri 90'ıncı dakikada Michael Olise havalandırdı.
Manchester United'ın yeni transferi Wout Weghorst, ilk 11'de başladığı müsabakada 69 dakika sahada kaldı. Öte yandan Kırmızı Şeytanlar'da sarı kart gören Casemiro, Arsenal maçında cezalı duruma düştü.