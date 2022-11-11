Wout Weghorst Hollanda kadrosuna çağırıldı!

2022 Katar Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Hollanda'nın 26 kişilik kadrosu açıklandı. A grubunda ev sahibi Katar, Ekvador ve Senegal'le rekabet edecek olan Turuncular, grubun favorisi olarak görünüyor. Teknik Direktör Louis van Gaal, Beşiktaş 'ta kiralık olarak forma giyen golcü futbolcu Wout Weghorst'a kadroda yer verirken Brobbey, Gravenberch ve Botman'ı Katar'a götürmeme kararı aldı. Bir zamanlar Fenerbahçe 'de forma giyen Vincent Janssen de kadroda kendine yer buldu.

3 kez final oynadığı turnuvada şampiyonluğu bulunmayan Hollanda, 2022 Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar'la birlikte A Grubu'nda yer alacak ve ilk maçını 21 Kasım'da Senegal'e karşı oynayacak. İkinci müsabakasında Ekvador'la karşılaşacak Louis van Gaal'in ekibi, ev sahibi Katar'la oynayacağı maçın ardından grup etabını noktalayacak.





İşte Hollanda'nın 26 kişilik kadrosu:

Kaleciler: Bijlow, Noppert, Pasveer

Defans: Van Dijk, Ake, Blind, Timber, Dumfries, De Vrij, De Ligt, Malacia, Jeremie Frimpong

Orta Saha: Frankie De Jong, Berghuis, Koopmeiners, Gakpo, Marten De Roon, Kenneth taylor, Xavi Simons

Hücum: Depay, Bergwijn, Vincent Janssen, Luuk De Jong, Noa Lang, Wout Weghorst







