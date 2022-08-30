Wout Weghorst, Beşiktaş taraftarına hayran kaldı!

Beşiktaş 'ın, Burnley'den satın alma opsiyonuyla kiraladığı Wout Weghorst, Siyah-Beyazlı kariyerine harika başladı. Sivasspor maçını 1 gol, 1 asistle tamamlayan, 4 lig maçında da toplamda 2 gol, 3 asiste ulaşan Hollandalı yıldız, Vodafone Park'a ve Beşiktaş taraftarına da hayran kaldı.

Kapalı gişe ve coşkuta kayıtsız kalamadı

Sivasspor karşılaşmasında Dolmabahçe'ye adeta bayram havası getiren, mücadeleyi kapalı gişe oynayan Kara Kartal'da, yıldız oyuncu da bu ilgiye kayıtsız kalamadı.





Binlerce beğeni aldı

30 yaşındaki futbolcu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu nasıl bir ev, bu nasıl bir atmosfer… Muhteşem! Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Bir sonraki maçta görüşmek üzere" ifadelerini kullandı. Weghorst'un bu gönderisi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İşte o paylaşım:



