Wout Weghorst: Beşiktaş bu maçları kaybedemez

Hatayspor karşısında 31. saniyede ağları havalandıran ve sezonun en erken golünü kaydeden Wout Weghorst 2-1'lik mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Daha çok çalışmaları gerektiğini dile getiren Hollandalı yıldız, "Hayal kırıklığına uğradık. Daha çok kendimizi göstermemiz lazım. Hücuma geliyoruz, sonlandıramıyoruz. Gol yemememiz lazım. Elimizden geleni yapacağız ama yeterli değil. Beşiktaş bu maçları kaybedemez. Öne geçtik ama ilk yarının ortalarında geri çekilmeye başladık. İkinci yarı daha çok çekildik ve rakibe alan bıraktık. Hocamızın istediklerini yapamadık. Beşiktaş'ın standartları için yeterli değil, üzgünüz" ifadelerini kullandı.







