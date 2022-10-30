Wout Weghorst: 5 gol attık, daha fazla da olabilirdi
Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst, 5-2 kazandıkları Ümraniyespor maçı sonrası konuştu. İyi oynadıklarını ancak 2 gol yediklerini hatırlatan yıldız golcü, "Bu konu unutulacak bir konu değil. Bunları düzeltip derbiye hazırlanacağız." dedi.
Süper Lig 'in 12. haftasında Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş ile ilk maçına çıkan Beşiktaş , sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederek sahasındaki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst, iyi oynadıklarını ancak 2 gol yediklerini hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:
"Bu konu unutulacak bir konu değil"
"İyi oynadık. 5 gol attık. Performansımız iyiydi ama 2 gol yedik. Bu konu unutulacak bir konu değil. Bunları düzeltip derbiye hazırlanacağız."