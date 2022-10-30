Wout Weghorst: 5 gol attık, daha fazla da olabilirdi

Süper Lig 'in 12. haftasında Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş ile ilk maçına çıkan Beşiktaş , sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 5-2 mağlup ederek sahasındaki 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın Hollandalı forveti Wout Weghorst, iyi oynadıklarını ancak 2 gol yediklerini hatırlattı ve şu ifadeleri kullandı:

"Bu konu unutulacak bir konu değil"

"İyi oynadık. 5 gol attık. Performansımız iyiydi ama 2 gol yedik. Bu konu unutulacak bir konu değil. Bunları düzeltip derbiye hazırlanacağız."







