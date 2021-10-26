Grup aşamasını 1. ve 2. sırada tamamlayan takımların birbiriyle eşleştiği 2021 Dünya Şampiyonası’nda çeyrek final aşaması tamamlandı ve büyük finale giden yolda yarı final karşılaşmalarını oynayacak takımlar belli oldu.

Grup aşamasında kendi gruplarının birincileri olarak çeyrek finallerde boy gösteren Kore takımları DWG KIA, T1, GEN.G ve grubunun ikincisi olarak mücadele eden Çin temsilcisi Edward Gaming yarı final aşamasına yükselen takımlar oldu.

ARMUT ELENDİ

Çeyrek final aşamasına Avrupa bölgesinin tek temsilcisi olarak çıkan ve Türk oyuncu İrfan “Armut” Tükek’in de yer aldığı MAD Lions, son şampiyon DWG KIA karşısında 3-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

YARI FİNALLER

30 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da gerçekleşecek olan yarı final maçlarının ilk eşleşmesinde, 3 kere şampiyon olan ve bir efsane haline gelen T1 ile son şampiyon DWG KIA karşı karşıya gelecek. İkinci yarı final eşleşmesi ise 31 Ekim Pazar günü yine aynı saatte Edward Gaming ile GEN.G arasında oynanacak.

Beş maç üzerinden oynanacak serilerden galip gelen takımlar, 6 Kasım günü saat 15.00’da dünya şampiyonu olmak için mücadele edecek.