World Winners Cup heyecanı başlıyor

Engin ANAK/ALANYA, (DHA)- DÜNYADA ilk kez Alanya'da düzenlenecek olan ve 6 kıtadan 25'in üzerinde kadın ile erkek plaj futbol takımın katılacağı Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası - World Winners Cup başlıyor.

Kleopatra Plajı'nda 21- 27 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Dünya Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Rusya, Ukrayna, Danimarka, Belçika, Polonya, İtalya, İspanya, Çin, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Irak, İran, Bahreyn, Fas, Çekya, Lübnan, Tayland, Yunanistan, Macaristan gibi ülkelerin takımları karşılaşacak. Antrenmanlar bugün Kleopatra Plajı'nda başladı.

Dünyaca ünlü bir futbol dergisinde dünyada bugüne kadar plajda futbolun efsaneleri olarak seçilen 10 dan ikisi bu turnuva kapsamında Alanya Belediyespor takımında yerini alacak. Avrupa ve dünya kupalarında gol kralı olan, İsviçre milli takımında oynayan Dejan Stankovic ve altın eldiveni olan, geriden attığı gollerle ünlü İran milli takım kalecisi Peyman Hosseini, Alanya Belediyespor takımında forma giyecek.

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