Mythic Dungeon International (MDI) 10 Temmuz tarihinde başlayacak MDI Battle for Azeroth Küresel Finalleri'yle birlikte yeniden YouTube'da! Dünyanın en iyi zindan yarışı oyuncularının 300 bin dolar'lık ödül havuzundan paylarını almak ve Dünya Şampiyonu unvanını elde etmek için mücadele edeceği turnuvayı izlemek için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler burada!

Turnuva Formatı

Altı hafta süren muhteşem bir MDI Cup maratonunun ardından, Amerika'nın en iyi dört takımının yanı sıra Avrupa ve Asya'nın en iyi dört takımı 10-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Küresel Finallerde kozlarını paylaşacak. Takımlar üç maç üstünden ikili eleme serilerinde mücadele ederek 12 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Büyük Finallere adlarını yazdırmaya çalışacak. Yayınlar her gün saat 20.00'da YouTube üstünden canlı izlenebilecek.