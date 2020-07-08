World of Warcraft Mythic Dungeon International Global Finalleri başlıyor

Dünyanın en iyi zindan yarışı oyuncuları, 300 bin dolar'lık ödül havuzundan paylarını almak ve Dünya Şampiyonu unvanını elde etmek için mücadele edecek.

08 Temmuz 2020, Çarşamba 13:09 Son Güncelleme:
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World of Warcraft Mythic Dungeon International Global Finalleri başlıyor

Mythic Dungeon International (MDI) 10 Temmuz tarihinde başlayacak MDI Battle for Azeroth Küresel Finalleri'yle birlikte yeniden YouTube'da! Dünyanın en iyi zindan yarışı oyuncularının 300 bin dolar'lık ödül havuzundan paylarını almak ve Dünya Şampiyonu unvanını elde etmek için mücadele edeceği turnuvayı izlemek için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgiler burada!

Turnuva Formatı 

Altı hafta süren muhteşem bir MDI Cup maratonunun ardından, Amerika'nın en iyi dört takımının yanı sıra Avrupa ve Asya'nın en iyi dört takımı 10-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek Küresel Finallerde kozlarını paylaşacak. Takımlar üç maç üstünden ikili eleme serilerinde mücadele ederek 12 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Büyük Finallere adlarını yazdırmaya çalışacak. Yayınlar her gün saat 20.00'da YouTube üstünden canlı izlenebilecek.

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