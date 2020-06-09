World of Warcraft Classic eSporu Başlıyor!

Summer Bowl etkinliği 17 Haziran'da başlayacak 10'a 10 bir Warsong Gulch turnuvası... WoW Classic tarihinde ilk defa World of Warcraft Esporu Summer Bowl'le karşınızda. WoW Classic Summer Bowl, 17 Haziran'da başlayacak 10'a 10 bir Warsong Gulch turnuvası. Kuzey Amerika ve Avrupa'dan takımlar, üç hafta boyunca her bir bölge için özel olarak oluşturulan 4000'er $ değerindeki ödül havuzları için mücadele edecek.

Turnuva iki bölgeye ayrılacak: Kuzey Amerika ve Avrupa. Tüm karşılaşmalar mevcut WoW Classic sunucularında, yeni eklenen War Game özelliği kullanılarak gerçekleştirilecek. İşleyişse şöyle olacak:

• 10 kişilik takımlar kendi bölgeleri için kayıt olacak. WoW Classic sunucularında 60. seviye bir karakteri olan tüm oyuncular turnuvaya katılabilecek. Katılım koşullarını ve kayıtları incelemek istiyorsanız Kuzey Amerika için bu adresi, Avrupa içinse bu adresi ziyaret edebilirsiniz!

• Turnuva her bir bölge için iki aşamaya ayrılacak: elemeler ve finaller.

o Elemelere katılım açık olacak.

o Finallerse her bir bölgenin en iyi altı takımına ev sahipliği yapacak.

• Takımlar, mevcut sunucularda War Game özelliğini kullanarak mücadele edecek. Bu özellik, oyuncuların bölgelerindeki diğer takımlarla savaş meydanlarında karşılaşmasını sağlıyor.

• Kuzey Amerika ve Avrupa'nın en iyi altı takımını her bir bölgede ayrı olmak üzere 4000'er $ değerindeki ödül havuzlarının yanı sıra WoW Classic Summer Bowl kazananı olarak ün yapma fırsatı bekleyecek!

• Kuralların tamamı hakkında ayrıntılı bilgileri Kuzey Amerika ve Avrupa kayıt sayfalarında bulabilirsiniz.



