Fransız ekibi Lyon ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından henüz bir takımla anlaşmayan Jason Denayer'in yeni adresi belirsizliğini korurken, Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın Teknik Direktörü Bruno Lage, BHelçikalı futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

Fabrizio Romano'nun aktardığı demeçlere göre bonservisi elinde bulunan Jason Denayer hakkında konuşan Wolverhampton Teknik Direktörü Bruno Lage, "Gelecek günlerde bakalım neler olacak, Denayer'i çok iyi tanıyorum. Stoperlerimizden memnunuz, ancak bir boşluk var ve tecrübeli bir oyuncu alma şansımız olursa daha iyi olur" sözleri ile Belçikalı savunmacıya açık kapı bıraktı.

Galatasaray ve Beşiktaş iddiaları

Denayer'in ismi ülkemizden Galatasaray ve Beşiktaş ile anılırken, yakın zaman önce Siyah-Beyazlı ekibin savunma oyuncusu ile anlaşma sağlayamadığı haberleri gündeme gelmişti.

Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz sezon Lyon'da 21 maçta görev yapmış ve 3 kez fileleri havalandırmayı başarmıştı.



