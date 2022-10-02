Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, istenilen sonuçların alınamamasının ardından teknik direktör Bruno Lage ile yollarını ayırdı.

Haziran 2021'den bu yana Wolverhampton'ı çalıştıran Bruno Lage, bugüne kadar takımın başında 51 maça çıktı ve 1.29 puan ortalaması yakaladı.

Yalnızca tek galibiyet

Geçtiğimiz sezon takımının Premier Lig'i 10. sırada bitirmesini sağlayan Lage, bu sezon çıktığı 8 lig maçında sadece 1 galibiyet alabilmişti.

Kulüpten yapılan açıklamada ayrıca takımı Steve Davis ve James Collins'in Chelsea maçına hazırlayacağı aktarıldı.



