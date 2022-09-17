Wolverhampton - Manchester City maç sonucu: 0-3

İngiltere Premier Lig'in 7. hafta karşılaşmasında Wolverhampton, güçlü Manchester City'yi konuk etti. Guardiola'nın ekibi, zorlu deplasmanda 3 puanı 3 golle almayı başardı.

Jack Grealish, maçın henüz 57. saniyesinde attığı golle takımını öne geçirdi. Gol makinesi Erling Haaland, 16'da farkı 2'ye çıkardı. Ev sahibi ekipte Nathan Michael Collins'in 33. dakikada kırmızı kart görmesi konuk takımın işini iyice kolaylaştırdı. Genç yıldız Philip Foden, 69'da skoru belirleyen golü attı: 3-0. 2 asist ile oynayan Kevin de Bruyne maçın öne çıkan isimlerinden oldu.

Bu sonucun ardından Manchester City, 17 puana ulaştı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Wolverhampton ise 6 puanda kaldı.





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