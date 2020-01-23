Premier Lig’de hafta içi mesaisi devam ediyor. Lig’de kayıpsız devam eden Liverpool yalnızca 1 kez Manchester United ile berabere kaldı. 61 puanla lider olan Liverpool’un en yakın rakibi 51 puan ile Manchester City. 6. sırada bulunan Wolverhampton ise son maçlarını puan alarak kapattı. Deplasmanda Southampton’ı 3-2 mağlup ettiler. Sahasında Manchester City’e şok yaşatan Ev sahibi Wolverhampton, Liverpool’a da bir şok yaşatmak istiyor fakat güçlü rakibi karşısında kolay olmayacaktır. 23:01’de başlayacak mücadelenin heyecanına Misli.com üzerinden tek maç ve canlı iddaa oynayarak ortak olabilirsiniz.

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Bu İstatistiklere Dikkat

• Liverpool Premier Lig’de 39 maçtır kaybetmiyor.

• Wolverhampton bu sezon Premier Lig’de geri düştüğü maçlarda en fazla puan alan takım (18).

• Liverpool’da 93 lig maçına çıkıp 88 gole doğrudan etki sağlayan Salah, geçen sezon Wolverhampton deplasmanında 1 gol 1 asist ile takımına katkı sağlamıştı.

Öne Çıkan Bahisler

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek Wolverhampton – Liverpool karşılaşmasında tercihler konuk ekipten yana. Mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %53’ü Liverpool’un kazanacağı görüşünde.

Berkuk Ünyay’ın yorumu

Ligde yenilgisi bulunmayan Liverpool'un en büyük amacı namağlup ipi göğüslemek. Manchester United gibi zor bir dönemeci de kayıpsız atlattılar. Ancak Wolves, bence rakibini United'dan daha fazla zorlayacaktır. Espirito ile iyi bir hava yakalayan Wolves'ın gol atma ihtimali yüksek. Takım bahsi yerine Gol Var'ı tercih ediyorum.