Wolverhampton, Hulk için devrede

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton, sakatlığıyla sarsıldığı golcüsü Raul Jimenez'in yerini Hulk ile doldurmak istiyor. Football Insider'ın haberine göre şu anda boşta olan Hulk için Wolverhampton teklif hazırlığında...

34 yaşındaki Brezilyalı yıldız, hafta başında Shanghai SIPG'den ayrıldığını resmen açıklamıştı. Football Insider, bu noktada Wolverhampton Menajeri Nuno Espirito Santo'ya Hulk önerisi geldiğini açıkladı. Hulk için yüksek maaş beklentisi ortaya çıkabilecek olsa da ocak ayında bir forvet transferi yapmak isteyen Wolverhampton, bonservis bedeli ödemeyecek olmanın avantajını kullanmak istiyor.

Raul Jimenez, Arsenal maçında David Luiz ile korkunç bir çarpışma yaşamış ve kafa tasında kırık meydana gelmişti. Hastaneden taburcu edilmiş ve evinde iyileşme süreci başlamış olsa da Raul Jimenez'in sahalara dönüşü adına uzun bir süreç olduğu belirtiliyor.

Türkiye'den de teklif var!

Hulk, kariyerinde birçok takımla yıldızlaşsa da Avrupa'nın beş büyük liginde forma giymemişti. Fakat geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ülkesi Brezilya dışında Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Türkiye'den teklifler aldığını açıklamıştı. Ayrıca Shanghai SIPG'den ayrılmasına rağmen Çin'den de teklifler olduğunu belirtmişti.