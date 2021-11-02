Wolverhampton - Everton maç sonucu: 2-1

Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Wolverhampton, Everton'ı, Kilman ve Jimenez'in ilk yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Everton'da Iwobi'nin golü takımı için yeterli olamdı.

28. dakikada Kilman'ın golüyle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip Wolverhampton, 32. dakikada Raul Jimenez'in golüyle farkı 2'ye yükseltti ve ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2. yarısında Everton, Alex Iwobi ile farkı 1'e indirmiş olsa da sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Wolverhampton puanını 16'ya yükseltirken, Everton ise 14 puanda kaldı.

Uzun süren sakatlığının ardından Everton kadrosunda yer alan Milli futbolcu Cenk Tosun, karşılaşmada süre alamadı.







