Wolverhampton-Chelsea maç sonucu: 2-1

İngiltere Premier Ligi'nin 15. haftasında Wolverhampton, Molineux Ground Stadyumu'nda Chelsea'yi ağırladı. Ligde üst üste aldığı mağlubiyetler sonrası seri yakalamak isteyen sev sahibi, Sarri'nin öğrencilerine zor anlar yaşattı.

Ruben Loftus-Cheek 18. dakikada Chelsea'yi öne geçiren golü kaydetti. Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu.

Ancak işler 2. yarıda tamamen tersine döndü. Nuno Espirito'nun öğrencileri 59'da Raul Jimenez ve 63'te Diogo Jota'nın golleri ile geçmeyi başardı.

İkinci yarıda bulduğu gollerle Wolverhampton sahasında Chelsea'yi 2-1 yenmeyi başardı ve sahadan galibiyetle ayrıldı.

Alınan bu sonuçla Chelsea 31 puanda kalırken, Wolverhampton da puanını 19'a yükseltmeyi başardı.































