Wolverhampton - Beşiktaş (CANLI)

UEFA Avrupa Ligi K Grubu’nda üst tur iddiası bulunmayan Beşiktaş, Kupa 2’de bu sezondaki son maçında İngiltere’nin Wolverhampton takımına konuk oluyor. Siyah- Beyazlı takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, bir iddialarının bulunmaması sebebiyle bu mücadelenin kadrosunda as oyuncularını dinledirdi. Avcı; Loris Karius, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Caner Erkin, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic ve Burak Yılmaz gibi önemli oyuncuları İngiltere kafilesine dahil etmedi. Beşiktaş’ta sakatlıkları bulunan Douglas Santos, Victor Ruiz, Dorukhan Toköz, Georges- Kevin N’Koudou ve Kartal Kayra Yılmaz da kadroda bulunmuyor.

Wolverhampton - Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Molineux Ground'da oynanan karşılaşma TSİ 23.00'te başladı. Andris Treimanis'in düdük çaldığı mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de.

Wolverhampton - Beşiktaş ilk 11'ler:

Wolverhampton: Ruddy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker, Ruben Neves, Joao Moutinho, Vinagre, Cutrone, Neto

Beşiktaş: Utku, Kerem, Necip, Erdoğan, Rebocho, Erdem, Oğuzhan, Lens, Güven, Boyd, Umut Nayir



