Wolverhampton - Arsenal maç sonucu: 2-1

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Wolverhampton deplasmanındaydı. Arsenal karşılaşmanın 32. dakikasında Nicolas Pepe ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. 45'de David Luiz penaltı yaptırdı ve kırmızı kart gördü. Ruben Neves penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda 49. dakikada Joao Moutinho, Wolverhampton'ı 2-1 öne geçirdi. 72. dakikada Arsenal'de Bernd Leno ceza sahası dışında topa elle dokununca kırmızı kart gördü ve Topçular Arsenal 9 kişi kaldı. Bu skorun ardından Nuno Espirito Santo'nun takımı Wolves 26 puana yükselirken Arsenal 31 puanda kaldı.