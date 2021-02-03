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Wolverhampton - Arsenal maç sonucu: 2-1

İngiltere Premier Lig'de 21. hafta mücadelesinde Arsenal, deplasmanda Wolverhampton'a 2-1 kaybetti. Londra ekibi bu sonuçla ligde 7 maç sonra yenilgi yüzü gördü.

03 Şubat 2021, Çarşamba 01:00 Son Güncelleme:
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Wolverhampton - Arsenal maç sonucu: 2-1

İngiltere Premier Lig'de Arsenal, Wolverhampton deplasmanındaydı. Arsenal karşılaşmanın 32. dakikasında Nicolas Pepe ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. 45'de David Luiz penaltı yaptırdı ve kırmızı kart gördü. Ruben Neves penaltıyı gole çevirdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi. 

İkinci yarıda 49. dakikada Joao Moutinho, Wolverhampton'ı 2-1 öne geçirdi. 72. dakikada Arsenal'de Bernd Leno ceza sahası dışında topa elle dokununca kırmızı kart gördü ve Topçular Arsenal 9 kişi kaldı. Bu skorun ardından Nuno Espirito Santo'nun takımı Wolves 26 puana yükselirken Arsenal 31 puanda kaldı.

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