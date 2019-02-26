Wolfteam Zaitsev Turnuvasında 3. tur maçları tamamlandı

Wolfteam’de Zaitsev Turnuvası tüm hızıyla devam ediyor. Toplamda 1175 takım / 3528 oyuncunun kıyasıya yarıştığı ve toplam ödül havuzunun 100.000 TL olduğu turnuvada 3. tur maçları tamamlandı.

3. turda gerçekleşen 256 maçta birbirinden çekişmeli mücadeleler yaşanırken, aynı zamanda sürpriz sonuçlar alındı. İlk iki turu geçmeyi başaran ve büyük ödüle bir adım daha yaklaşan 128 takım ise 4. turda kozlarını paylaşacak. 4. tur maçları ise 4 Mart Pazartesi günü tamamlanmış olacak. Turnuva şampiyonunun 30.000 TL, turnuva 2.sininin 15.000 TL, 3’üncü takım 7 bin 500 TL, 4’üncü ve 8’inci sıra arasında yer alacak takımlar 2 bin 100 TL, 9-16 arası 1.500 TL, 17-32 arası 900 TL, 32-64 arası 510.000 JP kazanacak.

Hangi takımlar turnuvaya veda edecek hangi takımlar büyük ödüle bir adım daha yaklaşacak? Bu sorunun cevabı 4 Mart pazartesi günü cevap bulacak. Zaitsev Turnuvası heyecanı ise 4. turun maçlarının tamamlanmasıyla başlayacak olan 5. tur ile tüm heyecanıyla devam edecek.