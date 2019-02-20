Wolfteam turnuvasına rekor katılım

Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam için düzenlenen ve sadece oyun içindeki Zaitsev ekipmanıyla mücadele edilecek turnuvaya rekor sayıda katılım oldu. Toplam 1238 takımın ve 3714 oyuncunun yarışacağı turnuvanın toplam ödülü 100 bin TL. 4 Şubat 2019 tarihinde başlayan turnuvanın final maçı Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

Netmarble Türkiye, Türkiye’nin en popüler FPS oyunu Wolfteam için oyuncuların arkadaşlarıyla birlikte katılacağı bir turnuva düzenliyor. Başvuruları 28 Ocak 2018 tarihinde sona eren Wolfteam Zaitsev Turnuvası rekor bir katılıma ulaştı. Her biri 3 kişiden oluşan 1238 takım, toplamda 3714 oyuncu Wolfteam Zaitsev Turnuvası’nda mücadele edecek. 4 Şubat 2019 tarihinde başlayan turnuvanın final maçı ise Youtube üzerinden canlı yayınlanacak.

64 takım 100 bin TL’yi paylaşacak

Espor oyuncusu olmayan amatör bilgisayar oyuncularına da arkadaşlarıyla birlikte turnuva heyecanını yaşama ve eğlenme vaadi sunan Wolfteam turnuvası, oyunculara bu eğlencenin yanında büyük ödüller de sunuyor.

Wolfteam Turnuvası’nda toplam ödül havuzu 100 bin TL. İlk 64’e giren tüm takımlar ödül kazanacak. Birinci olan takım 30 bin TL, 2’nci takım 15 bin TL, 3’üncü takım 7 bin 500 TL, 4’üncü ve 8’inci sıra arasında yer alacak takımlar 2 bin 100 TL, 9-16 arası 1.500 TL, 17-32 arası 900 TL, 32-64 arası 510.000 JP kazanacak.

Wolfteam turnuvası rakipleri arasında öne çıkarak rekor sayıda bir katılıma ulaştı. Espor oyuncusu olmayan amatör oyuncular için yıl boyunca benzer turnuvaların düzenlenmesi bekleniyor.



