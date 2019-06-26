2019 Wolfteam Türkiye Kupası’na geri sayımın başladığı bu günlerde takımlarda birer birer tanıtılmaya devam ediyor. Lig formatının tamamen değiştiği ve takım sayısının 10’a çıkartıldığı bu sezonda en çok merak edilen konulardan bir tanesi de hiç şüphe yok ki ligde mücadele edecek takımlardı. 24 Haziran Pazartesi günü ilki takım açıklanmıştı. Pazartesi günü açıklanan Team Turquality ve Sangal Esports’un yanına dün açıklanan iki takım daha eklendi. 2019 Wolfteam Türkiye Kupası’nda mücadele edecek 3. ve 4. takım ise Crew Esports ve İstanbul Esports oldu.

İşte 2 takım için yapılan açıkamalar:

CREW ESPORTS WTK 2019'DA !

Yepyeni bir kimliğe bürünen Wolfteam Türkiye Kupası, geçtiğimiz sezonlardan da izler taşımaya devam ediyor. Ligde yer alacak üçüncü takım ligin en eski takımlarından Crew Esports!

Dün tanıtılan Team Turquality’nin ardından Crew Esports’da 2019 Wolfteam Türkiye Kupası’nda mücadele edecek. Ligin en istikrarlı takımlarından olan sarı siyahlı ekip olduğu deneyim ile çok daha tecrübeli olarak geliyor. Bu sene çok daha güçlü rakipler olacak olsa da bakalım Crew Esports, tecrübesiyle başarıya ulaşabilecek ve bu sene o sene diyebilecek mi?

İSTANBUL ESPOR WOLFTEAM TÜRKİYE KUPASI'NDA

2019 Wolfteam Türkiye Kupası’nda mücadele edecek 4. takım İstanbul Espor! Ligin yeni takımlarından biri olan İstanbul Espor’un tek hedefi Wolfteam sahnesine izlerini bırakmak olacak.

Gücünü logosunda ki aslandan, kudretini şehrinden alan İstanbul Espor, final hedefiyle sahne alıyor. Bakalım ligin yeni takımı artık ‘’ben varım!’’ diyerek kükreyebilecek mi?

İstanbul Espor’a 2019 Wolfteam Türkiye Kupasına hoş geldin diyoruz.

Açıklanan bu iki takımın ardından toplam takım sayısı 4 oldu. Bugün açıklanacak 2 takımda merak ile bekleniyor.



