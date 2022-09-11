Bundesliga ekiplerinden Wolbsburg'da flaş bir karara imza atıldı. Alman temsilcisi, 34 yaşındaki Max Kruse'yi süresiz olarak kadro dışı bıraktı. Wolfsburg'un kararını Teknik Direktör Niko Kovac açıkladı. Max Kruse bu sezon Wolfsburg formasıyla Bundesliga'da 5 maçta oynadı gol ya da asist üretemedi.

Reinbek altyapısında yetişen Max Kruse daha sonra Werder Bremen, St. Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Fenerbahçe ve Union Berlin formaları giydi. Wolfsburg'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Alman oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon 500 bin euro olarak gösteriliyor.

(Skorer)