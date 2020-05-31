Wolfsburg’a ağır darbe

Avrupa Ligi için Hoffenheim ile kapışan Wolfsburg, Frankfurt’a direnemedi. Konuk ekip, 27. dakikada Silva’nın penaltıdan attığı gol ile öne geçti: 0-1. 58’de Mbabu, ev sahibine ümit verdi: 1-1. Ancak Wolfsburg, gol aradığı dakikalarda büyük bir şok yaşadı. 85’te Dost’un kafayla indirdiği topa gelişine vuran Kamada, Frankfurt’a zaferi getirdi. Ev sahibi, Kupa 2 yolunda ağır yara aldı. 90+5’te konuk takımda Torro, ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyundan atıldı.