Wolfsburg-Sevilla maç sonucu: 1-1

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Wolfsburg ile Sevilla kozlarını paylaştı. Mücadelenin ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçse de gol sesi çıkmadı. İkinci devrede ise heyecan daha da arttı.

Galibiyeti isteyen iki takım da rakip kaleye yüklendi. Alman ekibi 48'de Renato Steffen ile aradığı golü buldu ve 1-0 öne geçti.

85'te Wolfsburglu Josuha Guilavogui penaltıya sebebiyet verdi ve ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Penaltıda topun başına geçen Ivan Rakitic hata yapmadı ve İspanyol temsilcisine beraberliği getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 bitti. Bu sonuçla hem Wolfsburg hem de Sevilla puanlarını 2'ye yükseltti.