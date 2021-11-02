Wolfsburg - Salzburg maç sonucu: 2-1

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. G Grubu 4. hafta mücadelesinde Avusturya temsilcisi Salzburg ile evinde karşı karşıya gelen Wolfsburg, sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip Wolfsburg, 3. dakikada Baku'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Daha sonrasında 30. dakikada Salzburg, Wöber'in golüyle maça dengeyi getirmeyi başardı. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçildi. Mücadelenin 2. yarısında 60. dakikada Alman ekibi Wolfsburg, Nmecha'nın golüyle tekrardan öne geçmeyi başardı. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı. Wolfsburg sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrılarak 3 puanı kazanan taraf oldu.

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon ilk galibiyetini alan Wolfsburg, 5 puana yükseldi. Salzburg ise 7 puanda kaldı.



