UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig 'de mücadele eden Galatasaray 'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu'na Wolfsburg transfer teklifinde bulundu.

Ajansspor'un haberine göre Almanya Bundesliga temsilcisi, 23 yaşındaki genç oyuncu için Galatasaray'a 10 milyon euroluk teklifini iletti.

23 yaşındaki sol kanat bu sezon sarı-kırmızılı formayla 32 resmi karşılaşmada süre aldı. Kerem Aktürkoğlu mücadelelerde 7 kez rakip fileleri havalandırdı, genç oyuncu aynı süreçte 6 asist yaptı.